Santiago Maratea emprendió una nueva colecta con el objetivo de ayudar a reconstruir el Hotel Gondolín, un lugar que recibe personas trans y travestis hace 15 años, y que en junio de sufrió un incendio intencional.

El joven, como motivación, le pidió ayuda a Lali y se comprometieron a chapar en pleno escenario si llegaban a 8 millones de pesos o más antes del show. Y eso fue exactamente lo que pasó anoche.

El beso entre Lali y Santi Maratea

La artista convirtió "Disciplina Tour" en "Chape Tour". Va repartiendo besos en cada escenario a donde va con su show. Ya lo hizo con Nati Jota y la China Suárez, entre otros. En el presente, agotó su tercer show en Buenos Aires en muy pocos minutos.

Por su parte, el influencer Santi Maratea, ya reúne otro exitoso logro: en dos semanas reunió más de 25 millones de pesos para reconstruir el Hotel Gondolín.

Ambos se unieron para esta causa y gracias a que juntaron la suma de dinero necesaria, se chaparon apasionadamente en el escenario del estadio Arena.

El momento que Lali se comprometió con la causa

Cuando el influencer empezó con la nueva colecta solidaria de juntar 25 millones de pesos para reconstruir el establecimiento, pensó una estrategia y le pidió ayuda a Lali. Ella no dudó un instante.

“¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones que faltan? Chapándome a Lali. Hablé con ella y dijimos lo siguiente: ‘si, con tu fandom que son millones y millones, juntamos lo que falta, el 27 de agosto voy a tu show y nos comemos la boca”, dijo Santiago en sus historias de Instagram.

Y de esta manera convocaba Lali a sus fanáticos: “Estuve recién hablando con Santi Maratea que me cuenta que faltan 8.5 millones, los cuales se necesitan para la reconstrucción del Hotel Gondolín. ¡Hermosa colecta! La primera opción que pensamos es que un millón de personas aporten 8.50 pesos y la segunda es que 85 mil personas aporten 100 pesos”.

"¿Cómo va a terminar esto? En el ‘Chape Tour’. Así que si llegamos rápidamente a esto, vamos a tener a Santi Maratea en el Arena de Buenos Aires y vamos a celebrar comiéndonos la boca por el Hotel Gondolín, porque así hay que festejar", explicó Lali.

Por suerte, ¡la historia tuvo un gran final para todos!.

