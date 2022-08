Flor Peña. Foto: captura de video.

Este sábado por la noche, Florencia Peña visitó "PH: Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Durante la emisión, la actriz sorprendió a todos después de contar una divertida anécdota que incluyó al cantante David Bisbal.

Flor contó que Marley, uno de sus grandes amigos, le contó que el español estaba muy interesado en ella. "Me hizo creer que David estaba interesado en mí. Era cuando salía ganador de Operación Triunfo y venía mucho a la Argentina. Me dijo que me quería conocer y que me pasaba el número de habitación", dijo Peña, aclarando que ya estaba casada y era mamá.

Video: YouTube Telefe.

En ese momento, Florencia conducía el programa "El show de la tarde" con Marley y estaba atravesando una crísis emocional. "Estaba muy capa caída. Tenía 28 años y era mamá. Para levantarme el ánimo, me dijo que David quería estar conmigo y me lo re creí. Me levantó el ánimo. Pegué una adrenalina y no sabés lo que era", comentó Peña, mientras sus compañeros se reían.

Pero la ilusión terminó cuando su amigo le contó que todo había sido una broma. Ella, muy enojada, le dijo: "Vos estás jugando con mi necesidad".

Algo similar vivió con Luis Miguel, aunque en ese momento, el cantante fue quién decidió rechazar a la actriz porque al parecer, no era de su tipo.

Flor Peña volvió a Instagram

La actriz, actual conductora de "La Puta Ama" por América, contó el mes pasado que la plataforma le había cerrado su cuenta personal en la que publicaba tanto fotos de su vida privada como de su carrera artística.

Para ella, la red social se trata de algo importarte ya que trabaja allí, y además, tiene a todo un equipo a cargo trabajando con su perfil.

Finalmente, Flor decidió volver a empezar y abrirse una nueva cuenta de Instagram: "@SoyFlorPe", que ya lleva más de 360 mil seguidores.

Noticias relacionadas