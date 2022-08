Dua Lipa. Foto: Revista Vogue/Arnold Jerocki.

La joven exitosa Dua Lipa, con tan solo 27 años, nos deslumbra a todos en el escenario, en posteos de Instagram y hasta en una boda. La cantante asistió al casamiento de Simon Porte Jacquemus y Marco Maestri en Charleval, en Bouches-du-Rhône, y fue fotografiada con un vestido transparente que marcó tendencia.

Pocos miraban a la pareja que se casaba. Los ojos estaban sobre Dua Lipa.

Tina Kunakey, Jeanne Damas, Amina Muaddi, fueron algunas figuras que dieron su presente en la lujosa boda. Todas las personalidades fueron muy creativas respecto a sus looks.

Dua Lipa. Foto: Revista Vogue/Arnold Jerocki.

La cantante decidió usar un vestido transparente con bordados muy delicados, de su amigo y diseñador del Salon-de-Provence, y fue una creación de la colección Otoño-Invierno 2022-2023.

Durante el año 2022 fue tendencia llevar vestidos de ese estilo, tanto en las pasarelas como en eventos de alfombra roja.

Fuegos artificiales en un show de Dua Lipa y el pedido de la artista

En un show que la artista brindó el 27 de julio en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá, comenzaron a arrojar fuegos artificiales desde el público sin autorización alguna. El resultado final fueron tres fanáticos heridos.

Explosiones en un show de Dua Lipa. Video: La Nación.

En su momento, la cantante había echo un descargo en sus redes sociales y contó como fueron las cosas: "Unos fuegos artificiales no autorizados estallaron entre el público durante mi actuación en Toronto. Crear un espacio seguro e inclusivo en mis espectáculos es siempre mi primera prioridad, y mi equipo y yo estamos tan sorprendidos y confundidos por los acontecimientos como todos ustedes".

Por su parte, dijo que pondrá más control en sus shows, para brindar una mayor seguridad y tranquilidad a todos.

