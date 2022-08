Ezra Miller. Foto: NA.

Ezra Miller tuvo muchos comportamientos fuera de lugar desde hace algunos meses: graves denuncias y problemas con la ley. Esto mismo es lo que llegó a poner en riesgo su protagónico en la película The Flash.

Ahora, se supo que este fin de semana tuvo una importante reunión con su representante y la empresa Warner Bros, para poder remediar su futuro en el filme. Se espera que en los próximos días se confirme el destino de The Flash.

Sin embargo, en las últimas semanas pidió disculpas públicamente y estaría tratando de enderezar su camino. “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento en curso”, dijo Ezra en un comunicado, y siguió: “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”.

The Flash. Foto: Warner.

¿De qué lo acusan?

El primer escándalo que protagonizó Miller fue a fines de marzo, cuando lo arrestaron en Hawaii luego de ser acusado de alteración del orden público y acoso en un bar. Pero los problemas no terminaron ahí.

Unas semanas después volvió a tener problemas con la autoridad, por causar incidentes en una propiedad privada y lastimar a una mujer.

Estos episodios generaron una gran incertidumbre acerca del estreno de The Flash, que tiene como fecha oficial de estreno el 23 de junio del 2023.

Video: YouTube MegaTrailers.

La trama de The Flash

La película seguirá la línea de cómics conocida como Flashpoint. Allí, Flash tiene que hacer un viaje en el tiempo para evitar la muerte de su madre, lo que provoca una serie de cambios en la línea temporal de DC.

Ya se confirmó que Ben Affleck y Michael Keaton volverán a hacer de Batman, mientras que aún se desconoce quién será el villano.

Noticias relacionadas