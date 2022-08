Cazzu y Christian Nodal. Foto: Instagram/cazzu - nodal.

A meses de la separación entre Christian Nodal y Belinda, el cantante ya disfruta nuevamente del amor, y es ni más ni menos que con otra famosa cantante, pero argentina: Cazzu.

La artista fue muy contundente cuando le preguntaron en los Premios Gardel sobre su vida amorosa: "Bien, bastante in love", dijo, con una sonrisa mientras hacía un corazón con sus manos.

Your browser does not support the video element.

Cazzu hablando de su novio. Video: TikTok/cazzuglobal

En ese mismo momento, cuando la periodista le preguntó que fue lo que más la enamoró de él, expresó: "Todo. Él es hermoso por dónde lo veas. Fue bastante un flechazo".

Aunque es la primera vez que van juntos a un evento con tanta cantidad de prensa, los paparazzi ya habían captado imágenes de ellos abrazados y de la mano paseando por una ciudad de Guatemala.

Habían solo pasado 4 meses de la separación con Belinda, algo que dejó a los fans del mexicano sorprendidos por las fotos filtradas. Si bien sospechaban que ya tenía otro amor, nunca que podía ser Cazzu.

Your browser does not support the video element.

Las fotos de Cazzu y Christian. Video: TikTok/cazzuglobal.

¿Quién es el nuevo novio de Cazzu?

Christian Nodal es un cantante mexicano y tiene 23 años. Viene de una familia musical: el papá es productor y tiene su propio sello discográfico. Su mamá fue mariachi y ahora su manager. También, en su banda, está su primo como trompetista.

Christian Nodal. Foto: Instagram/nodal.

A los 13 años empezó a componer y su fama llegó al máximo nivel con la ayuda de las redes sociales. Tuvo colaboraciones con Maluma, Juanes, Sebastián Yatra, Piso 21, entre otros. Y fue jurado de La Voz, donde conoció a su exnovia, Belinda.

