Llegada de Máximo Kirchner. Foto: captura de video.

Han pasado las horas pero aún no se acallan los ecos de la agitada jornada del sábado, cuando militantes kirchneristas se encontraban presentes frente a la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta para darle su apoyo. Con ese marco se dieron no pocos incidentes, algunos confusos y otros no tanto, y que en muchos casos involucraron a destacadas personalidades del entorno de la exmandataria.

En medio de los enfrentamientos entre la Policía de la Ciudad con la militancia que se congregó frente a la casa de Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta, el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos (FdT) emitió en un comunicado en el que exigió identificar a los efectivos que agredieron a Máximo Kirchner, a quien ayer le impidieron ingresar al inmueble de su madre.

“Repudiamos la represión ejercida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra nuestro compañero Máximo Kirchner. Nos solidarizamos con él y con todas las compañeras y compañeros que fueron víctimas de la violencia ejercida en la jornada de ayer”, manifestó el escrito.

Tras varios días de movilizaciones en apoyo a Cristina frente a su casa en Juncal y Uruguay, los alrededores de la casa de vicepresidenta amanecieron vallados el sábado por orden del Gobierno porteño, lo que derivó en cruces entre la Policía de la Ciudad y los manifestantes, que coparon la zona junto a la presencia de funcionarios y dirigentes, entre ellos Máximos Kirchner.

El también dirigente de La Cámpora, en un momento, intentó atravesar el vallado e ingresar a la casa de su madre junto a un grupo de militantes, pero fue intervenido por efectivos de la Policía entre empujones y golpes. “Exigimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que identifique a los policías comprometidos con la acción represiva contra Máximo”, agrega el escrito. Y completaron: “En las próximas horas evaluaremos la realización de las acciones legislativas, políticas y legales correspondientes”.

¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Tiene respuesta: porque se plantó y nunca traicionó a su gente. Sin dobleces.

Máximo Kirchner

Nuestro compañero ✌️❤️ pic.twitter.com/EzjhG5cqUh — Vanesa Siley (@Vsiley) August 28, 2022

Momentos de alta tensión

La tensión duró varias horas hasta que la propia Cristina salió de su domicilio entrada la noche y habló en un improvisado escenario a la militancia presente, donde también asistieron dirigentes, funcionarios y mandatarios como Axel Kicillof, Juan Grabois y Mayra Mendoza. “La violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y a la alegría de los peronistas”, apuntó y cargó contra la oposición, además de rechazar la validez de las causas judiciales en su contra por corrupción.

Luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera a 12 años de prisión y la inhibición perpetua a ocupar cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, donde se acusa a Cristina de participar del desvío de fondos del Estado durante sus anteriores etapas como mandataria, la militancia kirchnerista activó una contraofensiva para hablar de un intento de proscribirla y lanzar la candidatura de la vicepresidenta en 2023.

Noticias relacionadas