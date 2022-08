WhatsApp. Foto: Reuters.

En las últimas horas, publicaron en Twitter una conversación de WhatsApp que se volvió viral en muy pocos minutos.

Se trata de Iván, una persona que tenía que hacer trabajos de albañilería en su casa y contacto a Matías, un albañil, para que le haga el labor. Aunque no todo salió como esperaba: se topó con la novia que lo confundió con una amante y lo invitó a pelear.

En los mensajes publicados por el usuario Iván Riachi, la mujer empieza diciendo en el audio: "Mirá Iván, ¿cómo te va?. Que sos la trol@ que sale con mi marido, ¿no?. Vamos a hacerla fácil, porque somos gente grande, o te venís hasta el bar o se va a enterar Iván y todas las redes. Decime: 'tu marido me apuró y yo soy una puta y me lo cogí'. Aparte te conozco y se dónde vivís".

Iván, a todo esto, no entendía mucho y le preguntó por qué le mandaba ese mensaje de audio, y le explicó que él se conectó con Matías porque sólo quería terminar unos trabajos de albañilería.

Your browser does not support the video element.

La conversación de WhatsApp que se volvió viral. Video: Twitter/ivanriachi

"Ah, pero encima estás 'segundeando' a una amiguita. ¿No va a venir la pendeja?, no hay problema voy para allá, avisale a la pendeja que se metió donde no debía", dijo la mujer enojada, quien al parecer no le creía nada.

El joven se cansó y le respondió antes de bloquearla: "Estás flasheando cualquiera, flaca. ¿Qué te pasa? Estás loca. Andá a hablar con tu marido, Matías hacía trabajos de albañilería para mí, qué metes a mi novia, rajá de acá".

Como de costumbre, la conversación no tardó en hacerse viral y recibió comentarios de todo tipo. Mucha gente le preguntó como siguió la historia, e Iván respondió que no pasó más nada, y que el albañil no terminó los trabajos que ya había empezado en su casa.

Noticias relacionadas