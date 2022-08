Reto viral de tiktok: robo de autos japoneses. Foto: captura de video.

El contenido de las redes sociales suele ser muy masivo y, en algunas ocasiones, problemático. En los últimos días, apareció en la aplicación china TikTok un video que enseña y reta a las personas a encender un vehículo sin llaves.

Usando el hashtag "Kia Boyz", aparecen videos en los cuales muestran lecciones de como encender un auto usando el extremo del cable metálico de un cable USB o un cargador de móvil. El desafío está sugerido, principalmente, a las marcas de autos coreanas Kia y Hyundai.

Sin embargo, lejos de Japón, país fabricantes de los vehículos, la policía de Chicago, Estados Unidos, es la que comunicó oficialmente en sus redes sociales que los robos de automóviles aumentaron un 767% a causa del reto viral tiktokero.

El polémico video en Tik Tok.

"El desafío consiste en una lección dedicada a los jóvenes que les explica paso a paso cómo robar estos vehículos", puntualizó la Policía que, además, remarcó que se trata de una incitación al delito.

Datos oficiales de la Policía de Chicago informan un total de 643 robos de coches de la marca Kia o Hyundai entre el 1 de julio y mediados de agosto. Una cifra más que escalofriante a diferencia del año pasado, donde tan solo hubo 74.

Por su parte, las compañías de vehículos japoneses aseguraron a periódicos estadounidenses que todos sus autos cumplen con las normas de seguridad de EE.UU y que son conscientes del aumento de robo a nivel local en su país.

