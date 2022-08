Espinoza tras el partido en la Bombonera. Foto: captura de video ESPN.

El árbitro Fernando Espinoza protagonizó otro hecho polémico en el fútbol argentino, luego del triunfo de Boca sobre Atlético Tucumán.

Boca venció al Decano este domingo en la Bombonera y se prendió en la pelea de la Liga Profesional a falta de once fechas para la definición. En buena medida el triunfo se dio porque el árbitro no sancionó un claro penal a favor de la visita cuando Carlos Zambrano impactó con el codo el rostro de Ignacio Maestro Puch adentro del área.

Al finalizar el encuentro, mientras los futbolistas se acercaban para saludar al árbitro, se vio como Espinoza le decía a Frank Fabra: "Los paramos”.

El momento de la polémica frase del árbitro. Video: NA/ESPN.



Qué dijo Espinoza sobre el penal que no le cobró a Atlético Tucumán

“Estoy convencido que no fue penal, porque el VAR me avisa si hay un error claro, obvio y manifiesto y no lo interpretamos así”, apuntó Espinoza al finalizar el encuentro.

“Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo”, resaltó.

“El jugador (por Zambrano) tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta”, argumentó finalmente el árbitro.

