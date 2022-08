Taylor Swift en MTV. Foto: Reuters.

Este domingo en los Video Music Awards (VMA), Taylor Swift arasó con todo y se llevó el premio al mejor clip del año, mejor video en formato largo y mejor dirección.

Casi no dejó nada para nadie.

Los premios entregados en el Prudential Center, de New Jersey, Lil Nas X y Jack Harlow se destacaron con tres estatuillas, por su versión de la canción "Industry Baby", y otras tres para Harry Styles.

Jack también se llevó una estatua en solitario por "First Class", elegida como la mejor canción del verano.

Harry, quién no estuvo en la entrega, se llevó el premio al mejor álbum del año gracias a Harry’s House. También, la canción "As It Was" fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematografía.

Taylor Swift sacará un nuevo disco

La exitosa cantante comentó en el escenario que publicará un nuevo disco el próximo 21 de octubre. Se llamará "Midnights" y contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

Taylor Swift anuncio disco nuevo. Foto: Instagram/TaylorSwift.

La artista, en su discurso en el escenario, destacó el labor de las mujeres detrás de las cámaras y contó que por primera vez, este año fueron nominadas cuatro directores de videoclips.

