El legendario Indio Solari volvió a defender a Cristina Kirchner luego de que, según él, no la dejaron defenderse como correspondía. Mandó un mensaje de audio al programa "Conflicto de intereses" de C5N, y dijo:

"Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la Justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo".

Allí, el artista comentó que nunca vio operativos de este tipo y manifestó su enojo por la situación: "Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo contra la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos, en circulación exigida, como los que sufrió en otros momentos. Pero en este momento han pasado una línea".

En el mensaje de voz, el Indio cuestionó a la Justicia y dijo que no permitieron que Cristina Kirchner se pueda defender luego de que el Fiscal, Diego Luciani, haya solicitado la pena de prisión por 12 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta por corrupción en la causa de obra pública.

"Estoy hablando de la Justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave que es que no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Yo no voy a ahondar en detalles porque todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo que es de una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero es recordarles, a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar, los señores estos, son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social", continuó el mensaje.

Ya había mandado mensajes de apoyo anteriormente

Días atrás, el cantante de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, también le había mandando un mensaje a través de sus redes sociales apoyando a la vicepresidenta: "Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal".

En diversas oportunidades actores y políticos también mandaron un fuerte mensaje hacia la Justicia y la oposición: "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar".

Después de todo el revuelo entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad, la vicepresidenta agradeció el apoyo de sus seguidores y criticó a la oposición y el "perseguimiento" de la Justicia.

