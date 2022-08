Un caballo se llevó a una quinceañera. Foto: captura de video.

Este fin de semana, mientras una quinceañera terminaba de sacarse fotos con su gran vestido de fiesta y arriba de un caballo, el animal decidió irse galopando. El tema es que la cumpleañera seguía arriba. La situación se hizo viral en redes sociales.

No es la primera vez que en una fiesta de 15 años, casamientos o eventos sociales las cosas salen mal y se convierten en la diversión del momento. Así, esto al principio pareció algo gracioso, pero luego se convirtió en un momento de desesperación para sus familiares que vieron cómo el caballo salía galopando a toda velocidad, con la adolescente en su lomo y sin poder detenerlo.

Las imágenes se volvieron virales en TikTok, incluso ya hicieron memes y le pusieron la canción "Un Velero Llamado Libertad", de José Luis Perales, para sumarle gracia al ritmo de "Y se marchoo..".

Your browser does not support the video element.

Un caballo se llevó a una quinceañera. Video: TikTok/alexisgomez424

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. “Se busca. Desapareció en su fiesta de XV años. No se le volvió a ver”, “Cuenta la leyenda que sigue recorriendo el mundo”, “Como le explicas a los invitados que la quinceañera fue secuestrada por un caballo”, “Ya no soportaba a su familia y decidió irse”, fueron algunos comentarios en redes.

Noticias relacionadas