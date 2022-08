Manifestación de apoyo a Cristina Kirchner. Foto: NA.

Desde hace varios días el barrio porteño de Recoleta es el centro mismo de nutridas manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner se ha puesto una vez más en el centro de la escena luego de haber sido apuntada por la fiscalía como organizadora de la llamada Causa Vialidad. Así dadas las cosas, los pedidos hechos por el fiscal Diego Luciani, derivaron en una interminable peregrinación de militantes del kirchnerismo frente al domicilio de la funcionaria.

Así, desde diversos sectores se buscó mostrar la épica de los kirchneristas más duros saliendo a las calles para defender a su líder, y con esto no pocos pensaron en un "nuevo 17 de octubre".

Al respecto habló Hernán Lombardi, el diputado referente de la oposición. Lo hizo durante una entrevista en Radio Metro 95.1.

Dijo Lombardi: "Eso no fue nada espontáneo. Ellos decían que era espontáneo, y no lo era. Los micros estaban a unas cuadras. Ayer lo vimos, de las 300 personas, muchas estaban con chalecos cuidándolos, no eran espontáneos. Qué velocidad enorme tiene la espontaneidad...".

Y luego continuaba: "En esta historia, Cristina Kirchner está dando una muestra gratis de lo que puede hacer, porque está dispuesta a incendiar el país con lo que le queda por su impunidad. Hay que mirar este episodio en función de todo lo que puede llegar a hacer porque está desatada porque no soporta la verdad del fiscal. Este es el problema real".

Entrevista a Hernán Lombardi en Radio Metro 95.1.

Irresponsabilidad de la vicepresidenta

Según el punto de vista de Hernán Lombardi, la exmandataria ha adoptado inequívocamente una actitud "irresponsable" y "escandalosa". En el mismo sentido, sostuvo que las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner no han sido todo lo espectacular que muchos pintan. Sostuvo el diputado: "No fue nadie, no consiguió el 17 de octubre. Hay serias dudas sobre cuestiones éticas de su anterior Gobierno. De ella hacia abajo mandó a todos en cana".

"Toda la gente del círculo íntimo de la vicepresidenta es una banda de gente que no tiene apego a la verdad. Digo que hay que tener diálogo cuando hay honestidad intelectual, pero estos no lo tienen. Habrá que ensayar interlocutores, pero dijeron blanco y hacen negro", remarcó Lombardi.

