La relación entre Cande Tinelli y Coto Sorokin parecía que estaba mejor que nunca. Sin embargo, una historia reciente de "Lelé" (su nombre artístico) despertó rumores de crisis: "Te amo, pero no sos mío", publicó en su perfil. Además, borró todas las fotos con el cantante.

Después de estar meses en Europa, la pareja volvió a Buenos Aires en julio para participar en el jurado de “Canta conmigo ahora”, el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

Allí, suelen mostrarse muy juntos, y como si fuera poco, el cantante habló de sus planes de boda con Cande. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Sí. Todavía fecha no pero el año que viene seguro", contó en diálogo con Socios del Espectáculo. Mientras tanto, la cantante hablaba de la maternidad: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre".

¿Cuándo comenzó el romance entre ellos?

La pareja blanqueó su romance en noviembre del 2020, cuando hicieron su primer viaje a Mendoza. Según ellos, comenzaron a hablarse a principios de ese mes, cuando se encontraron en un show de Coti en Buenos Aires, y todo fue un flechazo al corazón.

El amor fue tan intenso que en diciembre Coti se instaló en la casa familiar de los Tinelli en Esquel y luego, Cande viajó a Concordia para festejar la Navidad junto a la familia de Sorokin.

Además, en enero de 2021 compartieron unas vacaciones en México junto a Dylan y Leyre, los hijos menores del cantautor. "Gracias a mi amor, Cande Tinelli, por devolverme la ilusión del amor verdadero", escribió Coti en sus redes. A esto, ella contestaba: "El 'te amo' me queda corto". Desde entonces han pasado por algunas crisis que salieron a la luz, pero siempre volvieron a apostar al amor.

Esta vez, ¿se tratará de otra crisis pasajera o una ruptura definitiva?

