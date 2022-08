Cathy Fulop y Gaby Sabatini. Foto: Instagram/fulopcatherine - sabatinigaby.

La periodista Estefanía Berardi se tomó el trabajo de investigar y encontró pruebas que demuestran que las cuñadas, Catherine Fulop y Gabriela Sabatini (antes de dejar de seguirse en Instagram), se escribían lindos comentarios en las fotos. Sin embargo, cuando la semana pasada le preguntaron a Fulop por qué habían dejado de seguirse, remarcó que su relación "nunca" pasó por las redes sociales.

Las pruebas de buena onda entre las cuñadas

La periodista compartió en sus historias de Instagram, capturas de pantalla donde queda en evidencia que Catherine y Gabriela sí se comentaban cosas en el pasado: en las dos fotos se puede ver la buena onda que había entre ellas.

Las pruebas de "buena onda" entre las cuñadas. Foto: captura Instagram/estefaniaberardi.



"Sabes que te estoy abrazando con todo mi corazón en este cumple tan especial. Que sigas muy feliz, te quiero", escribió Fulop. Incluso, antes de dejar de seguirla, le dijo a Gabriela que era su "inspiración" en un video entrenando.

Qué dijo Catherine sobre la relación con Gabriela

“Ella vive afuera y nunca nuestra relación pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad es que yo no estaba ni pendiente que la había dejado de seguir porque yo nunca subo nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”, contó.

Y explicó que: “Eso no quiere decir que sea malo (el vínculo). Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende, y ahora imaginate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá y estar con nosotros, así que la relación va a ser un poco más distante, por teléfono o mensajito”.

Los rumores de enemistad llamaron mucho la atención, especialmente, por la buena onda que tenían entre ellas.

