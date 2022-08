Britney Spears. Foto: Reuters.

A nueve meses de ganar la pelea legal contra su padre, James Spears, Britney Spears se sinceró y compartió un duro descargo en su cuenta de YouTube sobre todo lo que vivió en el pasado y cuánto la lastimó su familia.

"Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?", comenzó relatando.

También reveló que rechazó miles de ofertas millonarias para hablar de su vida privada en programas de televisión y algunas plataformas de streaming. La cantante no quiere saber nada de eso por ahora.

"Tenía 25 años cuando comenzó la tutela. Recuerdo que muchos de mis amigos me enviaban mensajes de texto, me llamaban, eran muy cercanos y querían verme, pero por lo que pasó, sinceramente no sé qué hice, pero el castigo de mi padre era que no pudiera ver a nadie. Nada tenía sentido", siguió contando.

Britney Spears. Foto: NA.

"Todo estaba básicamente preparado. No había drogas en mi sistema. Alcohol. Nada. Fue puro abuso", manifestó la cantante. Y señaló que James (su padre) quería "tener el control de todo".

Sobre los shows y discos que encabezó durante ese periodo, contó que ningún familiar se solidarizó con ella, y agregó: "Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije 'no' en los ensayos a un maldito paso de baile se enfadaron".

"Literalmente me mataron. Me tiraron. Eso es lo que sentí, sentí que mi familia me había tirado", expresó.

Britney Spears, al fin de su relato, destacó el gran esfuerzo y corazón que le puso a cada uno de sus trabajos.

Aunque el video fue dado de baja a las pocas horas de ser publicado, el relato de la cantante fue difundido por los medios de comunicación.

