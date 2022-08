Violento choque en la puerta de un boliche en San Pedro. Foto: captura de video.

Podría ser tranquilamente un episodio sacado de la película de Relatos Salvajes. En la madrugada de este fin de semana en la ciudad de San Pedro, un chico de 25 años estrelló su auto contra la puerta de un boliche luego de ser echado del establecimiento y dejó dos heridos de gravedad.

Según palabras de testigos locales que presenciaron el hecho cerca de las 5 de la mañana del domingo, el "impulsivo agresor" que estaba ebrio discutió con otro joven, se lanzaron golpes de puño dentro del sitio y fueron echados por los patovicas del boliche Lux, ubicado en la calle Pellegrini.

En busca de venganza contra los guardias de seguridad del establecimiento, el muchacho se subió a su auto, muy molesto, y lo impactó de lleno en la puerta del boliche causándole grave daño a una persona.

Graves consecuencias

Producto del violento choque, un hombre de 29 años que fue investido se encuentra internado en terapia intensiva a causa de un traumatismo en el cráneo y policontusiones.

El otro herido de gravedad resultó ser el conductor del vehículo, quien tiene un fuerte traumatismo de cráneo y otro facial resultado de la feroz golpiza que le propinaron cinco patovicas que trabajaban en el lugar, según detalló Canal Web de San Pedro. El violento en cuestión se encuentra internado en hospital local, en calidad de detenido.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 7 está a cargo del incidente. Mientras tanto, servicios judiciales continúan en la búsqueda de más testimonios para aclarar realmente cómo sucedieron los hechos.

