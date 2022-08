Pablo Moyano, movilizado. Foto: NA.

Nadie queda al margen del terremoto político y social que ha generado la acusación de la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner. No hay sector, afín o contrario a la vicepresidenta, que sea capaz de mirar hacia otro lado y entregarse a la indiferencia. Las movilizaciones llevadas a cabo frente al domicilio de la exmandataria en el barrio de la Recoleta, fueron tal vez la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de los kirchneristas más duros; y con ese marco es que decidieron salir a las calles.

En este escenario, con la necesidad imperiosa de hacer permanentes demostraciones de fuerza; Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y cogobernante de la Confederación General del Trabajo (CGT), volvió a acercar sus posturas a las del kirchnerismo.

Tras ser consultado por la concentración en Recoleta en favor de Cristina Kirchner, destacó que “la marcha del 17 de agosto -de la central obrera- fue el inicio de esa movilización”. Hablando con Antonio Fernández Llorente y equipo por el programa “Sin Relato” de la AM 990, además, el mayor del clan familiar Moyano dijo que “había una necesidad de expresarse”, y cargó contra “la provocación permanente del aparato judicial, los medios de comunicación y los empresarios que son quienes generan la inflación”.

Dardos a los opositores al Gobierno

También apuntó con la oposición y aquellos sectores que "creían que el peronismo estaba muerto”. Al respecto, afirmó que “ha resurgido el movimiento nacional y popular” y anticipó “una gran movilización que se está organizando para el 17 de octubre", fecha en la que se celebra el Día de la Lealtad Peronista.

En el último tiempo, Pablo Moyano ha sido el triunviro de la CGT que más ha pujado para establecer alianzas con sectores del kirchnerismo, como La Cámpora y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Si bien la central obrera peronista ha manifestado a través de un comunicado su apoyo a la vicepresidenta, que tiene un pedido de prisión de 12 años, no todos están de acuerdo con las atribuciones del camionero.

La distancia política que tuvo todos estos años Cristina Kirchner respecto al peronismo sindical clásico sigue siendo una traba, aunque hoy ambos integren el mismo barco, que es el del Frente de Todos. Los restantes triunviros Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) lo miran de reojo por su autonomía de Pablo Moyano, cuestionado por los grupos de “los gordos”, “los independientes” y “barrionuevistas”.

Al sector del camionero, de todas formas, lo conforman líderes sindicales de peso como Omar Plaini (Canillitas), Mario Manrique (SMATA) y el flamante nuevo ministro de Trabajo del gobierno de Axel Kicillof en la provincia, Walter Correa, del Sindicato de Obreros Curtidores. En paralelo, el kirchnerismo cuenta con Sergio Palazzo (Bancarios), Vanesa Siley (Judiciales) y Abel Furlán, quien hace pocos meses desplazó al histórico dirigente Antonio Caló al frente de la UOM tras 20 años.

Moyano en la Casa Rosada. Foto: NA.

Tras un sindicalismo unido

Al respecto, el también líder del Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) intentó maquillar las internas sindicales y pidió por la unidad. “La CGT no está dividida, hay diferentes pensamientos como en el Gobierno y la oposición. Nosotros hemos marchado juntos el 17 de agosto, se ha lanzado un documento en repudio a lo que ha dicho este personaje de Luciani -fiscal que pidió la condena de Cristina Kirchner-. Pensar distintos es una cosa, pero divididos es otra”, marcó.

Durante la entrevista, Pablo Moyano ratificó la idea de suscribir la lucha sindical a la teoría del lawfere de Cristina, que también cuenta con un pedido de inhibición perpetua para ocupar cargos públicos si se comprueba su culpabilidad en la causa Vialidad, por desvío de fondos del Estado en sus etapas como mandataria, causa en las que también están involucrados el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López, “el de los bolsos”.

“La derecha viene por los derechos de los trabajadores, por la libertad de aquellos compañeros que quieren salir a reclamar. Los medios tratan de minimizar la protesta y alentar el encarcelamiento de quienes llevan adelante medidas de fuerza”, analizó sobre el nuevo escenario político desatado en las últimas semanas, y añadió que “pese a que pretenden ridiculizarlo, el presidente sigue siendo Alberto Fernández”.

Por otra parte, se refirió a la modificación que los sindicatos podrían sufrir para dirimir los aumentos, que ingresarían en un sistema conjunto de bonos y paritarias, como parte del plan económico de Sergio Massa. “Tenemos tres puntos: darle un bono o una suma fija a aquellos trabajadores que no llegan a su salario para cubrir la canasta básica, universalizar las AUH y que las paritarias continúen libres”, explicó.

El camionero, por último, aseguró que “todas estas cuestiones se discutirán con el ministro de Economía en una reunión en estos días” y pidió que el Gobierno incremento los impuestos a los sectores económicos más importantes del país en detrimento de los que les cobra a los trabajadores.

“El Gobierno tiene que sentar a los remarcadores de precios y decir 'hasta acá llegamos'. Deben poner impuestos al campo, a las mineras. Hay un montón de sectores que pueden aportar en este momento, en lugar de seguir con los impuestos al trabajo", concluyó Moyano.

