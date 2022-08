Trabajos de extracción de un esqueleto parcial de un dinosaurio saurópodo. Pombal, Portugal. Foto, Reuters.

En Portugal, un grupo de paleontólogos han estado trabajando en el terreno de una propiedad para desenterrar los restos de lo que podría ser el mayor dinosaurio jamás encontrado en Europa, dijeron investigadores de la Universidad de Lisboa.

Los fragmentos fosilizados del dinosaurio fueron descubiertos por primera vez en 2017 por un propietario en la ciudad de Pombal, en el centro de Portugal, mientras realizaba trabajos de construcción.

Los trabajos comenzaron a principios de este mes en el lugar y están a cargo de expertos españoles y portugueses. Creen que es un dinosaurio de unos 25 metros de largo y que vivió hace unos 145 millones de años, dijo el departamento de la Facultad de Ciencias de la universidad.

Los investigadores dijeron que el esqueleto pertenecía a un saurópodo, un grupo de dinosaurios cuadrúpedos que se alimentaban de plantas y se caracterizan por sus largos cuellos y colas.

(Reporte de Thomas Holdstock. Editado en español por Javier Leira. Reuters)

