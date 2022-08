Dinosaurios en la UBA. Foto: captura de video.

Dos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este lunes una insólita protesta contra el fiscal de la “Causa Vialidad”, Diego Luciani, y el juez de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz.

Disfrazados de dinosaurios, en el día del abogado, irrumpieron en la sala de profesores de la facultad con carteles que decían “Luciani, empleado de Clarín” y “Rosenkrantz, juez de la Corte de la Injusticia”.

Los sujetos que no fueron identificados hasta el momento, se metieron en el lugar académico mientras simulaban una conversación polémica donde parodiaban a los mencionados funcionarios judiciales.

Momento viral en redes sociales.

Las declaraciones

“Somos los amigos de Mauricio Macri”, dijo a los gritos uno de los dos manifestantes, con timbre masculino. “Tenés que aprender Derecho Procesal”, retrucó a viva voz el otro “dinosaurio”, interpretado por una mujer.

“Igualmente feliz día del abogado y de la abogada para todos”, aseguró el dinosaurio identificado con el fiscal Luciani a los presentes en la Facultad de Derecho de la UBA. “Quién se saque una fotito participa en un sorteo del código”, completó sobre el final uno de los “infiltrados”.

