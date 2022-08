Detención en Ezeiza. Foto: Aduana.

El hecho se dio a conocer por estas horas, pero sucedió el pasado día 25 de agosto, en circunstancias de practicarse controles selectivos de pasajeros en el hall de partidas de la terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, inspectores de narcotrafico de la Aduana efectuaron tareas de perfilamiento y entrevistas.



De acuerdo al periplo de la pasajera tras arrojar dudas sobre el motivo real del viaje , según tiempo de viaje e incoherencias en las respuestas mostrando confusión, se procedió a la revisación de una pasajera de nacionalidad argentina y sus equipajes; quien partía en el vuelo de SALIDA de la compañía aérea Air France IB 4085 con destino la ciudad de Lisboa, Portugal vía París, Francia, surgiendo la presencia de prendas de vestir, las que reaccionan en forma positiva a reactivo específico de cocaína.

Equipaje incautado. Foto: Aduana.

Your browser does not support the video element.

El operativo en Ezeiza. Video: Aduana.

El juzgado a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky ordenó la detención de la pasajera y al secuestro de la sustancia, siendo un total de: 9720 gramos de cocaína. Investiga el hecho la División de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de la DGA.

Noticias relacionadas