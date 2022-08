Benjamin y Eli Sulichin. Foto: Instagram/benjaminvicuna.ok

Según la información de Yanina Latorre en LAM, programa conducido por Ángel de Brito; Benjamín Vicuña y Eli Sulichin estarían separados. La panelista admitió que se trató de una decisión de ambos y que el actor estaría muy triste por la situación. Además, dijo que está pasando por un mal momento con su padre.

"Ayer domingo por la noche ella dio por terminada la relación. Creo que ellos se quieren mucho. Ella es mucho más chica, él tiene muchos hijos... Ella está enamorada, pero con cinco pibes, es muy difícil", contó Latorre.

Los motivos de la ruptura

Si bien no hubo una confirmación oficial por parte de la pareja, Yanina dijo que "Él no se la esperaba. El tema es que tienen vidas muy diferentes. Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud y ahora está estable".

También habló sobre una “incompatibilidad de agendas entre ellos”, explicando que la pareja tiene muchos desencuentros porque Eli viaja muy seguido.

Sin embargo, remarcó que no hubo un grave conflicto entre ellos y que no descartan el hecho de volver a estar juntos en un futuro, pero que ahora no es el momento indicado para seguir con la relación.

¿Cómo se conocieron?

Benjamín y Eli se conocieron en diciembre del año pasado en el bautismo de Ana Moritán -hija de Pampita y Roberto Moritán- y el de Benicio Vicuña -hijo de Pampita y Benjamín- (hicieron los dos bautismos juntos). Sulichin asistió a la fiesta porque su mamá es muy amiga de Pampita.

En marzo, cuando le preguntaron a Benjamín cómo fue el comienzo de la relación, dijo: "No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?".

¿Será una crisis pasajera o una ruptura definitiva?

Noticias relacionadas