Las cámaras fueron analizadas para poder continuar su búsqueda de los asesinos. Los investigadores se inclinan por una hipótesis de asesinato por cuestiones personales, ya que no le robaron nada. Además, el hermano de la víctima manifestó que Gegundez estaba amenazado, pero desconoce el motivo.

Video del hecho. Video: NA.