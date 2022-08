Álbum de figuritas Mundial de Qatar 2022. Foto: Panini.

¡Tal como si hubiera ganado un lingote de oro! Un niño se compró figuritas para su álbum del Mundial y su locura quedó grabada cuando abrió un paquete, y vio que le tocó ni más ni menos el jugador más deseado: Lionel Messi.

Your browser does not support the video element.

La reacción cuando le tocó la figurita de Messi. Video: C5N.

El niño empezó a mostrar cada uno de los jugadores que le iban tocando, desde Di Maria hasta jugadores de otros países. El gran momento fue cuando vio a Messi y estalló de alegría: "¡Lionel Messi!, ¡Lionel Messi!", gritaba, con una felicidad extrema.

Furor por el álbum

El álbum del mundial de Qatar 2022 está siendo furor para todos los fanáticos del fútbol y de la Selección Argentina. Las figuritas, al igual que el álbum, se agotaron en la primera tanda que salieron a la venta y actualmente están faltantes en la mayoría de kioscos.

Como sucede con cualquier álbum, hay figuras que son más difíciles de conseguir: en el caso de Argentina, la "figurita difícil", es Lionel Messi. Por eso, los fanáticos se vuelven locos de felicidad al encontrarla.

Noticias relacionadas