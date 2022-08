Chris Rock. Foto: Reuters.

El gran comediante Chris Rock, reveló que rechazó la propuesta de presentar los Óscar el próximo año (2023), después del cachetazo que recibió por parte de Will Smith en la última entrega. Sería como "volver al lugar del crimen", dijo.

El humorista habló de este tema mientras estaba brindando su show en Phoenix. Según Arizona Reporter, alguien del público le pidió que "hablara de eso" y Rock terminó recordando aquel momento.

En este contexto, Chris, con su particular tono de humorístico, dijo que el golpe de Will le produjo un "gran dolor físico" porque el actor es más corpulento que él: "El estado de Nevada no permitiría una pelea entre Will Smith y yo", bromeó.

¿Qué sucedió en los Óscar?

El 27 de marzo, en la última gala de los Óscar, Will Smith reaccionó de forma violenta ante una "broma" de Chris Rock sobre la enfermedad de su mujer, Jada Pinkett Smith. Se levantó del asiento, subió al escenario y "cacheteó" duramente a Rock.

A finales de julio, Smith publicó un video en el que pedía perdón por lo que pasó. "Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí a hablar siempre que estés dispuesto", dijo en ese momento Smith.

Además, en abril, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó que Smith no asista durante los próximos diez años a los Óscar, o a cualquier otro evento organizado por la institución.

Noticias relacionadas