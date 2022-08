La chica que empezó cerámica y sus amigas se burlaron. Foto: captura de video.

¿Amigas o enemigas?. La historia de hoy se trata de Agus Baamonde, una adolescente que hace un mes empezó, por gusto, a una nueva actividad: realizar moldería en cerámica. Ante esto, sus amigas no tardaron en publicar y viralizar las imágenes de sus primeros trabajos terminados.

Las obras en cerámica de Agustina. Video: TikTok/mariavicromano.

Nadie nace con habilidades para la cerámica, por eso esperaba que sus amigas la apoyen o le digan "que lindos tus trabajos", pero esto no pasó. La honestidad brutal de ellas fue furor en TikTok, tanto como la canción que se escucha de fondo.

Los objetos creados por Agus están sobre un estante, mientras se lucen con la canción de la película "Titanic", algo que en TikTok representa un hecho "que no pudo ser", ante una cómica o inesperada situación.

Furor en redes

El video tuvo más de 600 mil reproducciones e hizo reír a muchos internautas, quienes no dudaron un segundo en comentar cosas como: "Arrancó pero faltó al 80% de las clases", "Son obras de arte abstracto".

En las imágenes se muestra riendo hasta la propia autora de las cerámicas. ¡Vamos Agus, no te desanimes!

