El cantante de tango, Raúl Lavié, habló en las últimas horas sobre la salud de su expareja Lidia Satragno, mejor conocida como Pinky.

Hacía mucho tiempo que no se sabía nada sobre la salud de la artista, y en diálogo con Juan Etchegoyen, para Mitre Live, el artista rompió el silencio y contó algunos detalles: “Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas o no piensa en la realidad sino que está disfrutando de otra manera su pasado, no sé qué pasará por su cabecita...yo creo que ahí está, por lo menos cuidada por mi hijo y la gente que la quiere. Eso es lo único que realmente me importa, que tenga una tranquilidad”.

El presente de Pinky

Cuando contó que Pinky no quiere salir de su casa, el periodista le preguntó si fue por secuelas de la pandemia y Raúl aseguró que no es por eso, sino es algo que nadie entiende, y agregó: "Yo con 85 años tengo ganas de empezar de nuevo y ella con casi mi misma edad quiere terminarla. Cada uno debe respetar los llamados del cuerpo, la mente y del espíritu".

En septiembre del año pasado, su hijo Gastón había dado algunos detalles sobre la salud de su mamá y dijo que estaba en cama desde hacía tiempo y que era consciente de la enfermedad que tiene.

En ese contexto, remarcó que en la pandemia siendo su mamá Pinky, no recibió la ayuda de nadie: “Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales”.

Desde que Pinky se retiró de los medios, tuvo que usar los ahorros que juntó durante su exitosa carrera en la televisión. Gracias a eso pudo resolver muchos problemas económicos y solventar los gastos médicos que necesita.

