Susana Giménez. Foto: Instagram/gimenezsuok.

Susana Giménez fue denunciada por presunta evasión de impuestos por parte de la AFIP. Esto sucedió a raíz de no presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales en el 2019. Ante esta situación, la diva y su abogado Cesar Litvin, hicieron su descargo:

En diálogo con Infobae, el contador y abogado de Susana, comentó: "Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso".

Qué dice la denuncia

La denuncia fue hecha el jueves anterior en los tribunales del fuero penal económico. El caso está en manos del juez Diego Amarante. Según el diario, ahí fue donde se denunció a la diva y a quienes pueden ser “coautores, cómplices, encubridores o instigadores” de los supuestos hechos cometidos.

Susana sostiene que la reforma sancionada por el Congreso a fines del 2019 es "confiscatoria" y que nunca realizó “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”.

Su abogado señaló que: “Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen”. Los bienes de los que habla, son más de 22 millones de pesos.

Litvin sostuvo que: “El impuesto Bienes Personales de 2019 fue presentado fuera de término porque vencía en plena pandemia y Susana estaba cambiando de domicilio fiscal”.

También afirmó que el impuesto sobre el patrimonio de la diva “tenía un efecto groseramente confiscatoria porque absorbía el 126.22 por ciento de la renta. Y la Corte ya tiene dicho que cuando un impuesto absorbe una parte sustancial del renta y afecta el derecho de propiedad. En este caso absorbía toda la renta y ‘mordía’ una parte de capital con lo cual se daba perfectamente el test de confiscatoriedad. Esa cuestión está siendo litigada en el Tribunal Fiscal de la Nación. Hay muchos casos ha sucedido esto con Bienes Personales, con la modificación que se hizo en 2019, que elevó la alícuota”. También agregó que “el impuesto es mayor de la renta. Si permanece un impuesto de estas características, en estos años desaparece el capital”.

El abogado y contador detalló que “la AFIP hizo una denuncia penal porque entendió que la falta de presentación en término era un engaño, cosa que es un absurdo, un disparate, porque la falta de presentación de la declaración jurada no genera ningún tipo de ocultamiento. Tengamos en cuenta que era la pandemia y era difícil recolectar la información. Fue una demora. Entender que eso fue engaño es un absurdo”.

En ese contexto, comentó que la AFIP muchas veces denuncia pero los jueces las desestiman porque no hay delitos.

