Raphael y Pepe. Fotos: Instagram/dufortraphael - pepecibrianc.

Raphael Dufort, empresario y artista uruguayo, reafirmó su denuncia penal contra el actor Pepe Cibrián y lo acuso de abuso sexual y violación.

La denuncia, que data del 2017, fue ratificada y ahora piden a todos los damnificados que testifiquen.

Raquel Hermida, abogada de Dufort, habló con TN show y dijo: “En el día de ayer hizo la ratificación de la denuncia. Ya comenzó la investigación, hoy se trasladó el expediente a la fiscalía, y por el artículo 149 del Código Procesal Penal ahora estamos con lo que se llama la investigación delegada”.

"Es investigar el abuso sexual agravado por el acceso carnal y por la situación grupal del artículo 119 del Código Penal. En principio se pide la pericial, paralelamente se va a pedir la pericial de Cibrián", expresó la abogada.

También dijo que el uruguayo está convocando a todos los testigos para que puedan declarar sobre la situación que él vivió.

Los detalles de la denuncia

Raphael Dufort es productor teatral y hace veinte años conoció a Pepe Cibrán en el hotel Conrad. Su labor de ese entonces era ser vestuarista y a Pepe tanto que le interesó su trabajo, lo invitó a su departamento de Buenos Aires para que trabajara con él en la obra "Las mil y una noches".

Aunque no todo terminó bien. Según Rapahel, aquella oportunidad de trabajo se convirtió en un cuento de terror: “Me violó. Es lo peor, de cuarta, que lo metan en cana”.

El empresario uruguayo contó en detalles lo que pasó ese día en el departamento de Pepe: “Cuando llegué me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo ‘otro más’. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos tipos, dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida”.

“El tipo estaba desnudo en la cama y me dice ‘vení Rafael’. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba del tipo, me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa”, comentó.

Y al terminar su relato, recordó: “Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo ‘déjenlo al puto ese, ya va a volver’. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando. Él estaba en juego que lo hacía siempre. Pero fue una violación, me arrancaron la ropa y me manosearon sin mi consentimiento”.

Noticias relacionadas