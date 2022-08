El presidente Joe Biden pronuncia comentarios sobre los delitos con armas de fuego y su "Plan América más segura". Foto: Reuters.

Estamos a casi dos meses de las elecciones de medio término (midterms) en los Estados Unidos. Una elección que tiene muchos condimentos de política interna y, también, de política exterior norteamericana. Sin duda, se presentan como un momento clave, de cara a las presidenciales del 2024.

El escenario general

Desde enero de 2021, el Partido Demócrata no solo recuperó el Ejecutivo en los Estados Unidos, sino que mantuvo su mayoría en la Cámara de los Representantes y amplió su base en el Senado. De esta manera, el gobierno de Joe Biden encontró terreno fértil para poder aprobar paquetes de programas sociales. Sin embargo, los problemas internos relacionados a la inflación, varias críticas en materia de política exterior y la polarización social cada vez mayor del país, fueron llevando a los demócratas a un terreno difícil donde los republicanos retomaron la ventaja en la mayoría de las encuestas.

Las críticas a la administración Biden

El eje de las críticas a la actual gestión de Joe Biden se pone sobre la escasa contención del problema inflacionario. Si comparamos con los índices inflacionarios de la Argentina, Estados Unidos claramente tiene un índice mucho más bajo que ronda entre los 8 y 10 puntos. Esto, sin embargo, es una anomalía total para la economía estadounidense. El hecho de que casi todos los meses haya oscilaciones, mínimas, pero oscilaciones al fin, en los precios básicos, es algo que molesta y mucho al consumidor medio de los Estados Unidos.

El gobierno de Biden prometió distintas medidas para reducir la inflación en el país, aunque el hecho de embargar al petróleo ruso, producto de la guerra con Ucrania, trajo como consecuencia una disparada de los precios internacionales del barril que, lógicamente, repercuten en Estados Unidos también. Esto pudo verse en distintos videos de ciudadanos norteamericanos quejándose de la importante suba de precios en relación al galón de combustible.

Además, muchos norteamericanos sostienen que la política exterior de Biden no es precisamente la mejor. La retirada apresurada de Afganistán, en agosto del 2021, y el hecho de que las sanciones sobre Rusia no impactaron tanto como se esperaba, han generado numerosas críticas sobre la gestión presidencial. A todo esto, debemos sumar, la constante señalización de errores no forzados en la expresión del presidente que los republicanos traen a colación para recordar la avanzada edad de Joe Biden y su falta de capacidad en las decisiones troncales.



También, existen sectores progresistas de los Estados Unidos que están muy enojados con la pasividad del gobierno frente a la decisión de la Corte Suprema norteamericana de delegar a cada Estado la decisión sobre cómo actuar frente al aborto. Así como la falta de una política concreta hacia el control de armas en el país a raíz de numerosos hechos que derivaron en tiroteos sobre blancos civiles. Todo esto, ha hecho que los demócratas no estén midiendo bien en las encuestas.

Protesta tras la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular el derecho al aborto. Foto: Reuters.

La respuesta política de los demócratas

A nivel de política interna, hace diez días, Joe Biden firmó una ley con un paquete de medidas antiinflacionarias. Se espera que su impacto llegué a partir del mes de septiembre con el fin de desacelerar la inflación en el momento previo a la elección de noviembre. Además, hace menos de una semana, Biden anunció un programa para condonar la deuda de más de 20 millones de estudiantes norteamericanos en distintos niveles y Estados del país. Este programa, busca aliviar la presión económica sobre muchos jóvenes del país y atraer ese voto que, en 2020, apoyó en gran medida al actual presidente, pero que hoy se encuentran desencantados.

Por otro lado, en política exterior, el mes pasado vimos como Estados Unidos desafió abiertamente a China al realizar la visita sobre Taiwán, una isla cuya soberanía permanece en discusión internacionalmente. La visita de Pelosi (del Partido Demócrata) a Taiwán respondió también a fines electorales: para el Partido Demócrata, mostrar fortaleza pese a las amenazas de China, fue clave para visualizar al interior del país, que los Estados Unidos mantienen una agenda clara y fuerte, sobre todo luego de las críticas a su precipitada salida de Afganistán.

Por último, el Partido Demócrata optó por volver a subir al cuadrilátero a Donald Trump, quien no será candidato en estas elecciones, pero que sueña con volver a la Casa Blanca en 2024. Con los allanamientos del FBI sobre una de sus residencias, los demócratas colocaron a Trump nuevamente en el escenario político, sabiendo las enormes pasiones que despierta su figura.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al cierre de la convención republicana de Carolina del Norte. Foto: Reuters.

La estrategia de la hiperpolarización sirvió mucho a los demócratas en 2020, por lo que agitar la bandera de un posible retorno de Trump, divide nuevamente al país y hace crecer las chances electorales demócratas.

En noviembre, sabremos si todas estas medidas fueron suficientes, o si todo malestar político y económico fue lo que predominó en la mayoría de la ciudadanía norteamericana a la hora de votar.

