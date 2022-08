Nueva función de Twitter. Foto: EFE.

Twitter anunció que ya está disponible Círculo, una nueva forma de tuitear a un público más íntimo. Ahora los usuarios tienen la flexibilidad de elegir quién puede ver e interactuar con su contenido tuit a tuit.

El objetivo de esta actualización es tener conversaciones más cercanas y crear conexiones más estrechas con 150 seguidores que prefieras.

En mayo, Twitter comenzó a probar Círculo y, debido a la respuesta positiva, a partir de este martes, la función está disponible para todos los smartphones con sistema operativo iOS y Android. Y, a nivel mundial, para Twitter.com.

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone



add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5