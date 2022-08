Pavel Nedved, director deportivo de la Juventus. Foto: EFE.

Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un video íntimo en el que se lo ve bailando con tres mujeres semidesnudas.

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y, ante la consulta de los medios, el ex futbolista checo prefirió el silencio y no se manifestó al respecto, al igual que el resto de los integrantes de la comisión directiva de la Vecchia Signora.

Análisis de los medios italianos

“Nedved ocupa un puesto que tiene un valor institucional para millones de aficionados, para quienes la Juventus y sus eventos tienen un gran impacto emocional. Por eso, desempeñar un cargo directivo, además de vestir una camiseta, implica una responsabilidad que no puede ser igual a la de cualquier otra empresa. La imagen, de hecho, tiene un peso específico muy alto en el “producto” que vende Juventus, una empresa que cotiza en bolsa”, planteó Guido Vaciago, el director de TuttoSport, haciendo referencia a la noticia.

Por su parte, el periódico Corriere della Sera aseguró que las imágenes se difundieron con el único objetivo de pegarle al ex futbolista o al club turinés.

Este medio también hace foco en que no son imágenes robadas, sino que serían producto del ataque de un “fuego amigo”.

