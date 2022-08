Expo Industria en Moreno. Foto: Prensa.

Desde este lunes 29 de agosto se lleva adelante la primera Expo Industria Moreno 2022 en el Parque Industrial Municipal II, ubicado sobre la Ruta 24 entre Bernardi y Molière.

La exposición tiene por objetivo exhibir el crecimiento de la industria local y regional. En la misma se realizan diferentes actividades como la inauguración del Centro de Exposiciones del Parque Industrial Municipal; presentación de Parques Industriales; la 9° edición de Ronda de Negocios Multisectorial; Ronda de Negocias inversa (contrapartes internacionales.

Además, se desarrollan disertaciones sobre género; ministerios; logística; marketing digital; financiamiento para Pymes y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La intendenta Mariel Fernández destacó el crecimiento del sector durante su mandato y aseguró que se radicaron en dicho parque industrial unas 60 industrias.

La misma se extenderá hasta el 2 de septiembre.

