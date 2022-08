Captura del video viral sobre un jugador igual a Maradona.

A poco más de dos meses para se cumplan dos años de la muerte de Diego Maradona, se ha vuelto recurrente la aparición de imágenes y videos del Diez en distintas canchas o en diferentes comentos, siempre relacionado al fútbol.

Muchas de estas imágenes son consecuencia del parecido físico de los protagonistas con el exjugador. Pero no faltan aquellos que aseguran de que se trata de una situación sobrenatural. Ahora se hizo viral un video desde Escocia.

El usuario de Twitter @JReddicen mostró parte del entrenamiento Dundee United, allí Sky Sports le realizaba una entrevista a un miembro del club. Pero a mitad de la entrevista, un futbolista muy parecido a Diego Maradona se cruzó por atrás de la cámara y dejó a todos con la boca abierta.

Your browser does not support the video element.

“¿Qué carajos hace Maradona en Dundee?”, escribió @JReddicen en Twitter, junto al video. La publicación se llenó de comentarios, me gusta y reacciones.

Tanto la manera de correr, como su silueta y fisonomía, despertaron el interés en las redes sociales.

Argentina recuperó una reliquia de Maradona

El ex futbolista alemán Lothar Matthäus donó a Legends, la mayor colección de reliquias del fútbol internacional, la camiseta que Diego Armando Maradona usó ante Alemania en la final del Mundial de México 1986 y luego de ser exhibida en Madrid, volverá a la Argentina en las próximas semanas.

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", dijo Matthäus durante el acto de entrega que tuvo lugar en la embajada de Argentina en España.

Noticias relacionadas