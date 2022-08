Florencia Peña, actriz. Foto: NA.

Florencia Peña logró su cometido: recuperar su cuenta de Instagram. Hace semana que públicamente pedía que le devuelvan la cuenta original y hasta denunció que existe una campaña en su contra desde los Estados Unidos. En las últimas horas recuperó el perfil donde tiene más de 6 millones de seguidores: @flor_de_p.

“Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída. ¡Logré recuperar mi cuenta!”, anunció en una publicación.

“Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, manifestó.

“Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo. Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p)

Flor se arrepiente de sacarse lolas

Peña pasó por Perros de la calle y habló de la operación de reducción de lolas que se hizo cuando era una adolescente, además reveló por qué hoy lo hubiese evitado.

Sobre cómo se sintió tras operarse, dijo: “Era algo que me distinguía y yo tuve que trabajar con mi cabeza y en terapia que yo podía ser distinta por otras cosas. Que no necesitaba las tetas para ser. Me hubiera gustado hacer ese trabajo mental sin habérmelas sacado, pero era otra época”.

“Mi familia bancó porque me vieron muy contundente en mi necesidad de sacármelas porque de verdad para mi era una carga. Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’. A veces uno piensa la vida para atrás con la experiencia, pero en ese momento no tenía esa cabeza ni ese tránsito. Hoy diría otra cosa: ‘tengo tetas re grandes y me la re contra mil banco’ como hago con otras cosas que hago y digo”, cerró.

