Vélez vs. Flamengo en Liniers. Foto: NA.

El fútbol sudamericano vuelve a tener una noche típicamente copera, con un partido que promete emociones fuertes.

Vélez se enfrentará con el duro Flamengo de Brasil en el estadio José Amalfitani por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Talleres de Córdoba en los cuartos del certamen continental.

El partido será a las 21:30 en Liniers, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y el chileno Julio Bascuñán estará como encargado del VAR, mientras que la televisación será de Fox Sports.

Vélez, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente por la Liga Profesional en un encuentro en el que el entrenador Alexander "Cacique" Medina dispuso una alineación alternativa, buscará un buen resultado en casa para definir la serie en Brasil el próximo miércoles en el mismo horario.

El "Fortín", antes de eliminar a Talleres, dejó en el camino a River en los octavos de final, luego de terminar segundo en el Grupo C de la competencia. En cuanto al once, Medina volverá a poner a todos los titulares en cancha, aunque Máximo Perrone sufrió un neumotórax y no podrá ser de la partida, al igual Diego Godín, quien arrastra una tendinitis desde que llegó a la Argentina.

Flamengo, por su parte, fue primero e invicto en el Grupo H, al tiempo que después superó a Deportes Tolima de Colombia y a Corinthians. En el certamen local, con gol del chileno Arturo Vidal, le ganó por 1 a 0 al Botafogo y también tuvo un once con mayoría de suplentes con la mente en la Copa Libertadores.

"Tenemos que hacer, sobre todo, un juego superador y de altísimo nivel. Espero que saquemos un gran resultado fuera de casa", manifestó el entrenador Dorival Júnior.

Así llegan al encuentro

Probables formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores.

Semifinales-Ida.

Vélez-Flamengo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: Julio Bascuñán (Chile).

.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, Fabricio Bruno, Filipe Luis; Éverton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes, Giorgian De Arrascaeta; Pedro y Gabigol. DT: Dorival Júnior.

