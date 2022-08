Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

Las masivas y reiteradas manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como consecuencia de su situación ante la Justicia activaron una larga serie de cruces y enfrentamientos entre diversos sectores. La puja entre los Gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, son el más claro ejemplo de ese estado de cosas.

Así, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que la exmandataria "quiere quedarse con el manejo de la Ciudad", al tiempo que afirmó que el sábado pasado pusieron vallas en la puerta del edificio de Recoleta donde vive la titular del Senado porque "ya no era una manifestación, sino un acampe estable".

"Es gravísimo que la vicepresidenta no conozca la Constitución Nacional. La Constitución habla en su reforma sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las letras. Lo que pasa que ella se quiere quedar con el manejo de la Ciudad", consideró Rodríguez Larreta.

Respecto al vallado colocado el sábado pasado por efectivos de la Policía de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño explicó que lo pusieron porque venían "de cinco días seguidos de estar ahí y ya eso no era una manifestación, sino que era un acampe estable".

"Había gente subida a los árboles, puestos de choripanes, insultos a los vecinos del barrio, las calles cortadas todo el tiempo. Entonces eso no era una manifestación, porque manifestación es uno o dos días y no cinco. Eso era un acampe estable y pusimos las vallas para cuidar al barrio y evitar desbordes", señaló el funcionario porteño en declaraciones a la señal de cable LN+.

Respecto a los incidentes detalló: "Estaban sacando las vallas violentamente. El límite de la Policía de la Ciudad es la violencia. No vamos a permitir eso. No creo que a la violencia haya que contestarle con más violencia. El objetivo era bajar los decibeles y lograr reinstalar la paz social".

El rol de la Policía de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño destacó el accionar de los efectivos al indicar que tienen "una Policía de la Ciudad que es un orgullo" y agregó que "el sábado actuó muy profesionalmente e hizo lo que tenía que hacer".

"Es la Policía que hace que hoy tengamos los índices de delitos más bajos de la historia desde que hay estadística, la ciudad más segura de Latinoamérica. Y todo es gracias a la Policía de la Ciudad", sostuvo el funcionario porteño.

Asimismo, remarcó que los manifestantes "estaban buscando provocar a la Policía" y añadió: "El objetivo no es valla o no valla, sino que no haya violencia y se instale nuevamente la paz social".

Por otra parte, relativizó las internas que surgieron en la alianza que él integra al señalar que "el valor de la unidad de Juntos por el Cambio está por encima de cualquier cosa".

"En esta ocasión se controló que no hubieran desmanes y es la misma Policía que estuvo ayer, antes de ayer y el sábado. Debemos velar por la seguridad y eso es también evitar que la violencia escale", precisó.

Además, Rodríguez Larreta indicó que "no pasó cualquier cosa, como se suponía iba a pasar" y aclaró que "los heridos que hubo fueron de la Policía".

Por último, reveló que "están todos los incidentes filmados" y ya mandaron "todo a la Justicia, porque se hicieron denuncias penales" al respecto.

