Aumenta la tarifa del taxi en CABA. Foto: NA.

La tarifa de los taxis en la Ciudad de Buenos Aires aumentará un 30% en septiembre y 20% en noviembre, confirmó el gobierno porteño en una audiencia pública. De esta manera, los incrementos anunciados se sumarán al 20% implementado en abril.

A partir de este incremento, el valor de la ficha, que actualmente está en $ 14,40 en horario diurno y $ 17,40 en el nocturno, pasará a costar en setiembre $ 18,70 y $ 22,50 respectivamente; y en noviembre se irá a $ 22,50 y $ 27. En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de $ 140 para el horario diurno y $ 174 del nocturno se trasladarán a $ 187 y $ 225 en setiembre y a $ 225 y $ 270 en noviembre.

La suba de taxis coincidirá con el aumento que tendrá también la tarifa del subte, prevista en un 40% para fines de septiembre y con el aumento de colectivos y trenes que ya se implementó.

Las declaraciones en la audiencia pública

De acuerdo a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. No obstante, “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”.

La medida fue oficializada por Mariano Rebord, gerente operativo de Taxis, Remises y Escolares del gobierno porteño, durante la audiencia destinada a analizar la adecuación del valor de la ficha del taxi, que tuvo entre sus oradores a Jorge Celia, presidente de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro y de la Federación Nacional de Propietarios de Taxi, entre otros.

"Teniendo en cuenta la evolución de la tarifa actual en lo que va del año, registra un incremento del 20%, siendo el valor de la ficha actual de $14,40, por lo cual se estima pertinente debatir una nueva suba en el cuadro tarifario de la prestación del servicio", sostuvo Rebord en la reunión que se desarrolló bajo la modalidad virtual y estuvo convocada por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.

En ese marco, el funcionario precisó que "la rentabilidad del sector, a valores del mes de julio, registra un incremento de los costos operativos del 50%, por ello se considera oportuno establecer un aumento a implementarse en dos partes: 30% durante septiembre y 20% a partir de noviembre".

Rebord mencionó como "las principales actualizaciones que afectan la rentabilidad" a los "incrementos en los sueldos de los choferes, combustibles y aumentos en el valor del vehículo, que impacta en el valor de patentes y seguro, así como también los gastos de habilitación, repuestos y mano de obra por reparaciones".

También, indicó "los sucesivos aumentos en cuanto al valor por litro y metro cúbico por combustible desde el inicio del año y los aumentos del valor de la categoría de monotributo y canasta básica que afectan directamente en la rentabilidad del servicio".

