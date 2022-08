Soledad Pastorutti. Foto: Instagram/sole_pastorutti.

La exitosa cantante Soledad Pastorutti se animó a mostrar más e hizo un gran cambio en su imagen. Ahora luce su lado más sensual en La Voz Argentina, donde participa como jurado.

Por esto recibió muchos halagos, pero en las últimas horas la llamaron "MILF" (mujer atractiva sexualmente, pero que podría ser la madre de la persona que usa la palabra), y ella reaccionó de la mejor manera: "¡Me encanta!".

¿Cómo se enteró que la llamaron de esta manera?

Todo comenzó en una conversación con Diego Poggi y Rochi Igarzábal, los encargados de llevar las redes sociales del programa de Telefe.

"¿Puedo decir algo polémico, pero que es con todo el respeto del planeta?", le preguntó Poggi.

La cantante asintió y él siguió: "Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando".

Soledad, lejos de enojarse, se alegró: "¡Me gusta eso. Me encanta!", y seguido contó una historia de su adolescencia que pasó con su amigo del secundario, quien hoy es su vestuarista.

Comenzó contando y dijo: "Teníamos 15 años, salíamos del cumpleaños de una amiga y todos se habían ido con alguien. Nosotros dos no, éramos medio los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice ‘encima lo fea que estás vestida’ como diciendo ‘no te agarro ni siquiera por como estás vestida’".

Y para cerrar la anécdota, explicó que hoy es quien la viste y que convirtió "al patito feo" de antes en algo más lindo y atractivo, y está muy orgullosa de escuchar los comentarios que le hacen ya que le costó mucho tiempo formar su nueva imagen.

