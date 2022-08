Rusherking. Foto: Instagram/rusherking.

Rusherking se subirá nuevamente al escenario. El cantante, muy entusiasmado, compartió en sus redes sociales los detalles de los lugares que va a visitar en su nueva gira por Argentina y Brasil.

Serán miles de personas las que disfrutarán de canciones como, Ice cream, Olvídate y Bendición, entre otras.

¿Estás listo para anotar?

Con un "ayuda memoria" en la mano, el cantante anunció los siguiente lugares y fechas:

Septiembre

-Comodoro Rivadavia, irá el día 3

-Oberá, Misiones, el día 9

-San Nicolás, Provincia de Buenos Aires el día 17

-La Rioja, el día 18

-Florianópolis, Brasil el día 20

-Regresa al país para ir a Chaco, el día 21

-Río Gallegos, el día 23

-Chaco, nuevamente el día 25

Rusherking anunciando sus shows. Video: Instagram/rusherking.

Octubre

Neuquén, el día 1

Escobar, el día 7

La Plata, el día 8

Córdoba, el día 9

Rusherking anunciando sus shows. Video: Instagram/rusherking.

Luego de informar sus nuevos shows, terminó agradeciendo a su público por seguirlo siempre:

“Qué felicidad que manejo por volverme a subir al escenario. Gracias por el aguante siempre. La que se viene”, dijo muy emocionado.

En ese contexto, también aclaró que hay muchas ciudades que aún no podrá visitar. Sin embargo, pidió paciencia y, aclaró, que no depende de él.

