Los festejos

Desde el gobierno de Afganistán quisieron seguir con la tradición, pero no permitieron que la población dispare así que tiraron fuegos artificiales. Aun así, los soldados se sumaron a los bailes con sus armas y se produjeron algunos disparos pese a la prohibición. También participaron del festejo cientos de islamitas que ondeaban la bandera blanca inscrita con el Shahada, un símbolo del Emirato Islámico.

El festejo también inundó las redes sociales con mensajes de “feliz libertad” por la “independencia del país de la ocupación estadounidense”, según escribió el principal portavoz islamista.

Your browser does not support the video element.

Los fuegos artificiales comenzaron en la madrugada. Video: Reuters.

Desde el Ministerio del Interior ya se habían estado difundiendo videos y fotografías de sus fuerzas militares. Según las autoridades los soldados “están listos y en pie en cualquier situación para proteger un Afganistán independiente bajo el sistema islámico".