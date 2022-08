Kun Agüero mostrando la figurita de Messi. Foto: captura de video.

¡Son como niños! Lejos de terminar con el furor por encontrar la figurita de Messi, ahora se suman famosos: esta vez le tocó a Sergio "Kun" Agüero.

Fue en su streaming, cuando el exjugador mostraba los personajes que le salieron y en un momento se da cuenta que en uno de los paquetes estaba su gran amigo: Lionel Messi.

La reacción del Kun Agüero. Video: NA.

"¡Oh! Ojo, ojo, ojo lo que tocó, ojo lo que tocó", dijo Agüero mientras reía por la situación.

"Ahora sí, ahora sí... ¿terminamos? Ya está eh, era lo que quería", dijo mientras que en la pantalla de Twitch se mostraban comentarios de los espectadores.

Antes de que salga la de Messi, Sergio mostró otra de un delantero de la Selección Argentina, que no era ni mas ni menos que Joaquín Correa: "Vamos que van saliendo los argentinos", expresó.

Las reacciones al encontrar la figurita de Messi se volvieron virales porque muchos no comprenden la rapidez de encontrarlo, y por la que muchos aprovecharon la oportunidad de haberla obtenido duplicada para revenderla a precios inexplicables.

