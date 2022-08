River vs. Defensa y Justicia. Foto: NA.

River y Defensa y Justicia se medirán esta noche por los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido que marcará el reencuentro entre los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece tras el cruce que protagonizaron y que se reavivó en los últimos días.

El encuentro será en el Estadio Centenario de Resistencia, en Chaco, a las 21:30, con Pablo Echavarría como juez principal y la televisación de TyC Sports.

River, que viene de empatar con Tigre 1 a 1 por la Liga Profesional, en 16avos. de la Copa Argentina eliminó a Barracas Central para alcanzar los octavos, mientras que Defensa y Justicia derrotó por 2 a 1 a Banfield en el torneo y en la Copa Argentina hizo lo propio por 1 a 0 sobre Argentinos Juniors.

El partido tendrá un condimento especial porque se volverán a ver las caras Gallardo y Beccacece luego de la discusión que tuvieron en el último enfrentamiento y de las declaraciones del técnico del elenco de Florencio Varela en la semana.

"Cuando se creyó con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí. No importa quién está enfrente, si tenés 14 títulos, 50 o no ganás ninguno", declaró Beccacece en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de lo que hay que hacer, uno tiene que tener a lo largo del tiempo una ética y moral intachable y eso no ha pasado. Marcelo tuvo situaciones increíbles a lo largo de su carrera".

Días más tarde, el técnico de Defensa y Justicia suavizó el cruce y afirmó: "Vamos a jugar contra el mejor equipo y el mejor entrenador de los últimos diez años. No tengo nada personal con Gallardo, me preguntaron por una situación particular y expresé lo que pasó en ese momento".

En cuanto a la alineación, River no podrá contar con Héctor David Martínez pese a que ya tiene el alta médica, debido a que fue expulsado frente a Barracas.



Probables formaciones y otros detalles del partido

Copa Argentina.

Octavos de final.

River-Defensa y Justicia.

Estadio: Centenario de Resistencia (Chaco).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 21:30. TV: TyC Sports.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola o Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro o Juan Fernando Quintero, Nicolás de la Cruz; Miguel Borja y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Francisco Marco o Adonis Frías, Alexis Soto; Tomás Galván, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte; Gabriel Alanís, Andrés Ríos y Gastón Togni. DT: Sebastián Beccacece.

