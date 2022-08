Eugenia "China" Suárez. Foto: NA.

Luego de los rumores de romance entre Joaquín Furriel y la China Suárez, la actriz se apuró a publicar en sus redes sociales un mensaje de amor para su actual pareja; Rusherking. Así trató de ponerle un punto final a los ecos que se generaron con Furriel.

"Hoy te quiero un poquito más que ayer", escribió en IG, junto a una imagen besando a su novio. Mientras que él respondió: "Te quiero mucho".

La historia de la China Suárez y Rusherking. Foto: Instagram/rusherking.

Mientras tanto, Rusherking se prepara para salir de gira con su música por todo el país.

Los rumores de romance entre Furriel y Suárez

Los actores están en Uruguay filmando una película juntos y se espera que pasen todo el verano instalados en el país vecino.

A pesar de que Eugenia vive a pleno su romance con el músico, los rumores de acercamiento entre Furriel y ella, no tardaron en llegar.

Mientras graban, comparten material desde el set de grabación en las redes, donde demuestran tener muy buena onda. “Estuvieron en un parador, los vieron juntos”, señaló Luis Ventura hace algunas semanas atrás en "A la tarde", por América, donde mostraron unas imágenes de ellos juntos.

Cuando finalice el rodaje de "El duelo" -la película que están grabando juntos-, la China volverá a España para la presentación de "Objetos", el proyecto que participó junto a Álvaro Morte (protagonista de La casa de papel).

En el caso de Joaquín Furriel, no se sabe si está o no en pareja actualmente. Aunque el verano del 2020 fue visto con Manuela Bozoglian, modelo y estudiante de psicología. A diferencia de otros romances, esa vez el actor no salió a aclarar nada.

