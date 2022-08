Festejo de Sara Bejlek y su padre en el US Open. Foto: captura de video

Polémica en un partido del US Open. Una imagen de la joven tenista Sara Bejlek, de 16 años oriunda de República Checa, generó el rechazo del público por el accionar de su padre y entrenador tras obtener la victoria.

Bejlek, quien ocupa el 194° lugar del ranking WTA, le ganó a Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5. Hasta ahí todo normal, pero el escándalo sucedió cuando fue a festejar con su papá, Jaroslav Bejlek, y su entrenador, Jakub Kahoun.

En el video se vio a Jaroslav abrazar a su hija muy cariñosamente por su gran victoria en la ronda de clasificación. Más tarde comienza a darle palmadas en el trasero y finalmente la escena culmina con un beso que pareciera ser en la boca. El coach también le da un abrazo y palmadas.

Tras la polémica, la eliminación

Hizo su debut en el cuadro principal del US Open perdiendo ante Ludmilla Samsonova (35° del ranking WTA) en la primera ronda por un contundente 6-1 y 6-3.

“Fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por el US Open. Ya estoy deseando que lleguen los próximos torneos. He tenido buenos resultados, pero esta oponente realmente creía en sí misma. Está cabalgando sobre una gran ola y no pude hacer mucho con ella”, dijo Sara Bejlek.

Sobre el festejo con su padre, Bejlek aseguró que no se va a repetir: “Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder”. En este sentido, agregó: “Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder”.

