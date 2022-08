Pelea entre padres. Foto: captura de video.

Las reuniones de padres en instituciones escolares a veces pueden no terminar de la mejor manera. Esta vez fue en México, donde se quebró el diálogo entre los adultos y se desató una pelea insólita. La persona que grabó el momento, decidió ponerle música y transformar la situación en algo "cómica" con un tema de Dragon Ball.

Batalla campal entre padres. Video: Twitter/soypiper.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok y luego se viralizaron en Twitter gracias a la usuaria @soypiper, quien escribió en el mismo video, "se puso buena la junta de padres de familia". Por el momento, no se sabe cuál fue el motivo del enfrentamiento y la violencia que se produjo entre las familias mexicanas.

El video no tardó en ser furor en las redes sociales, ya tiene más de 9 mil retweets, alrededor de 44 mil "me gusta" y miles de comentarios, muchos de ellos observando la violencia y el mal ejemplo que esto representa en los espacios educativos: "Que triste, que ejemplo para los niños agresión, violencia, deshonrar para sus lugares de aprendizaje, cómo van a respetar su entorno?, si sus padres no lo hacen. Y luego por qué nos quejamos de hijos en la cárcel a temprana edad?. CUANTA FALTA NOS HACE CRISTO EN Nuestras VIDAS!".

Otros internautas, en cambio, dieron lugar al chiste y escribieron: "Parece la reunión de padres para definir la empresa del viaje de egresados".

Las reuniones de padres deberían ser para promover el bienestar de los alumnos, hablar sobre los inconvenientes que suceden en clase, o simplemente para que la institución le comunique algo a las familias, no para incentivar las agresiones físicas. ¡Ojalá no vuelva a ocurrir nunca más!

