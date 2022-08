Cibirián y Dufort. Fotos: Instagram/pepecibrianc - raphaeldufort.

Raphael Dufort, empresario y artista uruguayo, reafirmó su denuncia penal contra el actor Pepe Cibrián donde lo acusa de abuso sexual y violación. La denuncia -que data del 2017-, fue ratificada y ahora piden a otros damnificados, que se presenten a testificar.

En una entrevista con Nosotros a la mañana, por eltrece, la víctima dijo que "está esperando las acciones legales que quiera hacer Pepe Cibrián" y expresó que "va a tener que pasar por varias declaraciones de testigos".

Raphael detalló el momento que vivió con el productor y que provocó que acuda a la Justicia:

"Después del abuso, que fue una situación muy dolorosa, me quedó todo mi material de trabajo en su casa: mis lápices, mi campera... Salí subiéndome la ropa con sangre, con golpes. Fue muy fuerte el nivel de violencia que sufrí con esos dos taxi boy".

Luego de la charla en el ciclo de eltrece, Dufort subió a su perfil de Instagram un video reflexionando y explicando todo lo que pasó.

El descargo de Raphael Dufort. Video: Instagram/ raphaeldufort.

Cómo sigue la causa

Cuando le preguntaron por los testigos, contó que hay gente que va a declarar contra él; " la Justicia se encargará", dijo.

De todas maneras, contó que hay gente que tiene mucho miedo de denunciar este tipo de abusos porque hay poco trabajo en los medios de comunicación y además, los artistas mayormente "quedan completamente impunes".

Aclaró que el productor no intentó acercarse a él para arreglar la situación, y dijo: “Él piensa que es Calígula, que está más allá del bien y del mal. Hay más de 32 personas que tienen historias de mucha impunidad, crueldad, maldad y perversión... hay hasta menores con los que el tipo tuvo situaciones de abuso. Yo ya tenía una trayectoria, no agarró a un chico del Interior que venía buscando una oportunidad”.

Para finalizar, pidió que las víctimas se comuniquen con él, o con su abogada Raquel Hermida:

"Quiero que sepan que pueden contar con nuestro apoyo y que no tienen que hacer un intercambio sexual para cumplir sus sueños".

