Serena Williams en el Us Open. Foto: EFE.

Después de 25 años de gloria y fotos levantando títulos, Serena Williams dijo adiós al tenis en el US Open, ante su gente y en el lugar donde comenzó la leyenda.

Con la idea de dedicarle más tiempo a su familia y a sus emprendimientos alejados del deporte, la reina del tenis no habla de "jubilación" sino de "evolución", tal como comentó en una entrevista con la revista Vogue cuando anunció su decisión.

Nadie como ella en la Era Abierta

Dueña de una potencia y unas condiciones físicas y técnicas envidiables, Serena Williams se convirtió en la mayor ganadora de Grand Slams de la Era Abierta con 23 títulos grandes, solo superada por Margaret Court, quien obtuvo 24 pero la mayoría durante la era amateur.

Y su despedida no podía ser en otro lugar. En su casa y donde comenzó a pisar fuerte en el tenis femenino, allá por 1999.

Serena Williams en el Us Open 1999.

Antes de que el nuevo milenio amaneciera, la tenista que cambiaría la historia para siempre derrotó a Martina Hingis en la final del último Grand Slam del año, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ganar un título individual grande después de Althea Gibson en 1958.

Con los años, Williams lo ganaría en seis oportunidades, logrando ser la mayor ganadora de la historia junto a Chris Evert, otra de las leyendas que puede "sentarse en la mesa" de las grandes.

Abierto de Australia 2015 - Serena Williams y Sharapova. Foto: Reuters.

Pero no solo dominó en su casa. La reina también conquistó Australia, donde se impuso siete veces, siendo la mayor ganadora desde la Era Abierta (1968).

Serena Williams en Wimbledon.

En otro lugar donde pisó fuerte fue en el césped del All England. Levantó siete veces el trofeo de Wimbledon y fue uno de los tantos escenarios donde se sintió local por el amor que el público británico le brindó en cada presentación.

Serena Williams en Roland Garros. Foto: Reuters.

En el polvo de ladrillo francés, Serena también sumó copas para su vitrina: se quedó con las ediciones 2002, 2013 y 2015 de Roland Garros, en una superficie donde su potencia no hacía el daño que en las anteriores mencionadas pero su talento la llevó a triunfar.

Además, logró algo que es de pocos: conquistó el Golden Slam tanto en la categoría singles como en dobles, donde tuvo grandes actuaciones junto a su hermana Venus. Dicho logro es conquistar los cuatro grandes y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Por su parte, fue número 1 del mundo durante 319 semanas, lo que la sitúa en el tercer lugar en la historia detrás de Steffi Graf y Martina Navratilova, otras dos leyendas del deporte blanco.

Mucho más que una talentosa tenista

Además de sus logros en el mundo del tenis, Serena trascendió el deporte y se convirtió en un celebridad de los Estados Unidos y el mundo.

"Nunca he considerado el tenis como mi única salida. Siempre me ha gustado hacer diferentes cosas cuando yo era más joven. Realmente nunca me gustó centrar todo en el tenis", dijo alguna vez en una entrevista a Los Ángeles Time.

Y claro que lo hizo. Se volvió la referencia de las mujeres en el deporte y su lucha hizo que se derribaran las diferencias en los premios que recibían hombres y mujeres en el tenis. Esto la convirtió en la atleta femenina mejor paga en 2016 y 2017.

En pleno auge de su carrera, en 2017, decidió tomar un respiro y anunció que estaba embarazada.

Serena Williams mostró su embarazo.

Su hija Alexis Olympia Ohanian Jr. nació el 1 de septiembre del mismo año y para diciembre, Serena volvía a las canchas para seguir demostrando su magia.

Serena Williams y su hija Alexis Olympia Ohanian Jr. Foto: NA.

Tras algunos problemas físicos, su gran regreso fue en febrero de 2018, para seguir deleitando a sus fanáticos.

Serena Williams en Serena Ventures.

Su última propuesta y para la que estará abocada en sus primeros años post tenis, será Serena Ventures, una empresa de capital de riesgo por la que tuvo una recaudación inicial de 111 millones de dólares.

Su vínculo con la televisión y la pantalla grande

Serena, al revés de lo que su nombre indica, generó pasión y locura en el mundo del tenis y fuera de él.

Su imagen, como la de tantas otras celebridades, llegó a Springfield para ser parte de un capítulo de Los Simpsons junto a su hermana Venus.

Serena Williams en Los Simpsons.

En el capítulo 12 de la duodécima temporada, las hermanas más famosas del tenis juegan con Homero y Marge en el episodio titulado “La amenaza del tenis”.

Además, fue parte de series éxitos de Estados Unidos como E.R y La Ley y el Orden, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, la historia de su vida se conoció aún más con la película El método Williams (King Richards es su título en inglés).

Will Smith encarnó al padre de las hermanas Williams en el film que recibió seis nominaciones al Oscar y Serena fue interpretada por Demi Singleton. Como no podía ser de otra manera en la vida de una estrella, dicha entrega quedará en la historia por el cachetazo de Smith a Chris Rock, con la extraordinaria tenista en las gradas de la ceremonia.

Tras el episodio, la menor de las Williams subió a sus redes sociales su reacción. Su "padre" había quedado en el ojo de la tormenta y ella se mostró sorprendida. Ojalá todos tengamos una Serena que nos defienda en la vida, ¿no?

Inolvidable, reina, G.O.A.T, única o eterna. Busque el calificativo que quiera pero todos serán pocos. Se retiró Serena y ya nada será igual en el tenis mundial.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert

