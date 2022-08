Leonardo DiCaprio. Foto: Reuters.

En las últimas horas, la revista People dio a conocer que Leonardo DiCaprio se separó de Camila Morrone, la modelo argentina de 25 años.

Un dato curioso es que en cada relación del actor estrella, ninguna de sus parejas superan el límite de esa edad. Al menos, trece de las relaciones que se han conocido desde que es famoso, repiten ese patrón.

Esto no es un secreto, sino que el propio Leonardo se enfrentó a bromas por "no salir con mujeres mayores a 25 años". La última vez, fue en el evento de los Globos de Oro en 2020, donde Ricky Gervais dijo en el monólogo de la presentación: “DiCaprio asistió a la premiere y llegado el final su cita ya era demasiado vieja para él”. Ante esto, no se sintió ofendido sino que se unió a las risas del resto.

Cuando Camila Morrone cumplió sus "temidos" 25 años, comenzaron las especulaciones de cuánto tiempo faltaba para que terminen el vínculo. Todo era un chiste, hasta que trascendió la reciente separación, y puede que "la profecía se esté cumpliendo".

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone. Foto: Reuters.

Sus anteriores relaciones

Desde su fugaz amorío con la modelo Bridget Hall -cuando ella tenía 17 años-, hasta la supuesta separación con Morrone, el patrón se repite.

La relación que tuvo con Kristen Zang, Amber Valletta y Eva Herzigova entre 1996 y 1998, tiene la casualidad que, ninguna de las mujeres superaba los 25 años.

Luego, durante seis años, estuvo en pareja con Bar Rafaeli, 10 años menor que él, hasta que en el año 2011 se separaron. Luego, Blake Lively llegó a su vida: ella con 23 años y él con 37. Aunque a los pocos meses se separaron.

Tiempo después, se conocieron distintos noviazgos: con Erin Heatherton, de 22 años, pero a los pocos meses se separó y oficializó a Toni Garrn, de 20 años en ese entonces.

Antes de llegar al vínculo con Camila Morrone, el actor estrella de los Estados Unidos, formó pareja con Nina Agdal, pero todo terminó cuando ella cumplía 25 años.

