Darín y Lanzani como Strassera y Moreno Ocampo. Foto: prensa Prime Video.

“Argentina, 1985”, la nueva película de Santiago Mitre que se estrenará a fines de septiembre en el país, representará a la Argentina en los Goya. El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani es la elegida para competir en la 37ma. edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 11 de febrero de 2023 en Sevilla, España.

La cinta fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina para participar de estos galardones. La película aún no se estrenó y se espera que sea lanzada en cines y plataformas a fines de septiembre.

Coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, “Argentina, 1985 tiene un guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás (”La flor”) y tendrá su estreno en salas locales próximo 29 de septiembre para luego pasar a la plataforma de Amazon Prime Video.

Los Premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, premió en ediciones anteriores con el galardón de Mejor Película Iberoamericana a filmes argentinos como “El secreto de sus ojos” (2009), “Un cuento chino” (2011), “Relatos salvajes” (2014), “El clan” (2015), “El ciudadano ilustre” (2016) y “La odisea de los giles” (2019).

Argentina, 1985

La película de Mitre está centrada en la historia de los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

El juicio a las Juntas Militares, durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, fue de los hechos judiciales más importantes en la historia argentina.

